Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол и сделал результативный пас в матче 30-го тура Серии А с "Торино" (3:1, второй тайм).

Таким образом, 35-летний португалец стал первый футболистом "Юве" с сезона-1960/61, который забил 25 голов в Серии А за один сезон.

Также форвард набрал 30 очков по системе "гол-пас" в 26 матчах Серии А в этом сезоне.

Роналду играет в туринском клубе с лета 2018 года. В "Ювентус" он перешел из "Реала" за 100 миллионов евро.

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