Роналду – первый по количеству хет-триков в XXI веке в топ-10 лиг. Кержаков вошел в 30-ку лучших
Фото: Твиттер @Cristiano
Аналитический портал Transfermarkt подсчитал количество хет-триков у футболистов из топ-10 лиг в XXI веке.
Экс-форвард питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков занял в этом рейтинге 30-е место. На счету игрока 9 хет-триков за 472 матча в карьере. Кержаков стал единственным россиянином, который смог попасть в топ-30 списка.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. Криштиану Роналду* ("Ювентус") – 57 хет-триков в 1022 матчах;
2. Лионель Месси ("Барселона") – 54 хет-трика в 908 матчах;
3. Луис Суарес ("Атлетико") – 29 хет-триков в 688 матчах;
4. Роберт Левандовски ("Бавария") – 24 хет-трика в 626 матчах;
5. Марио Гомес (экс-"Бавария", "Штутгарт" и "Вольфсбург") – 18 хет-триков в 510 матчах;
6. Клас-Ян Хунтелар ("Шальке") – 18 хет-триков в 635 матчах;
7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 18 хет-триков в 710 матчах;
8. Златан Ибрагимович ("Милан") – 17 хет-триков в 561 матче;
9. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 15 хет-триков в 376 матчах;
10. Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед") – 15 хет-триков в 553 матчах.
На счету форварда ПСЖ Неймара 11 хет-триков в 392 матчах. Бразилец занимает 17-е место в списке.
*- жирным шрифтом выделены игроки, которые еще продолжают свою карьеру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18