Роналду – первый по количеству хет-триков в XXI веке в топ-10 лиг. Кержаков вошел в 30-ку лучших

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Роналду – первый по количеству хет-триков в XXI веке в топ-10 лиг. Кержаков вошел в 30-ку лучшихФото: Твиттер @Cristiano
Аналитический портал Transfermarkt подсчитал количество хет-триков у футболистов из топ-10 лиг в XXI веке.

Экс-форвард питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков занял в этом рейтинге 30-е место. На счету игрока 9 хет-триков за 472 матча в карьере. Кержаков стал единственным россиянином, который смог попасть в топ-30 списка.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду* ("Ювентус") – 57 хет-триков в 1022 матчах;

2. Лионель Месси ("Барселона") – 54 хет-трика в 908 матчах;

3. Луис Суарес ("Атлетико") – 29 хет-триков в 688 матчах;

4. Роберт Левандовски ("Бавария") – 24 хет-трика в 626 матчах;

5. Марио Гомес (экс-"Бавария", "Штутгарт" и "Вольфсбург") – 18 хет-триков в 510 матчах;

6. Клас-Ян Хунтелар ("Шальке") – 18 хет-триков в 635 матчах;

7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 18 хет-триков в 710 матчах;

8. Златан Ибрагимович ("Милан") – 17 хет-триков в 561 матче;

9. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 15 хет-триков в 376 матчах;

10. Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед") – 15 хет-триков в 553 матчах.

На счету форварда ПСЖ Неймара 11 хет-триков в 392 матчах. Бразилец занимает 17-е место в списке.

*- жирным шрифтом выделены игроки, которые еще продолжают свою карьеру.

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