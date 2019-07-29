Роналду планирует приобрести виллу по соседству с Конором Макгрегором

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен купить виллу в Марбелье стоимостью в 1,45 миллиона евро. Об этом сообщает The Sun.

Стоит отметить, что, если футболист купит данное жилье, его соседом станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Дом расположен на территории загородного гольф-клуба "Ла Ресина" в Марбелье.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 117 миллионов евро из мадридского "Реала". В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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