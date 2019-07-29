Роналду планирует приобрести виллу по соседству с Конором Макгрегором
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен купить виллу в Марбелье стоимостью в 1,45 миллиона евро. Об этом сообщает The Sun.
Стоит отметить, что, если футболист купит данное жилье, его соседом станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Дом расположен на территории загородного гольф-клуба "Ла Ресина" в Марбелье.
34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года за 117 миллионов евро из мадридского "Реала". В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17