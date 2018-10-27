Роналду планирует вернуться в сборную Португалии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду готов возобновить выступления за сборную Португалии.
Как сообщает Football Italia, португалец планирует принять участие в ноябрьских матчах сборной, где они сыграют против Италии и Польши в Лиге Наций.
Напомним, что последний раз Роналду одевал футболку сборной на ЧМ-2018, где Португалия вылетела в 1/8 финала от Уругвая.
Роналду является лучшим бомбардиром среди европейских сборных. Он отметился 85 голами в 154 играх.
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