Роналду планирует вернуться в сборную Португалии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду готов возобновить выступления за сборную Португалии.

Как сообщает Football Italia, португалец планирует принять участие в ноябрьских матчах сборной, где они сыграют против Италии и Польши в Лиге Наций.

Напомним, что последний раз Роналду одевал футболку сборной на ЧМ-2018, где Португалия вылетела в 1/8 финала от Уругвая.

Роналду является лучшим бомбардиром среди европейских сборных. Он отметился 85 голами в 154 играх.

Читайте также: Комплекс Роналду: португалец постоянно увеличивает свой рост на фото. | http://soccernews.ru