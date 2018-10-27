Роналду планирует вернуться в сборную Португалии

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Роналду планирует вернуться в сборную Португалии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду готов возобновить выступления за сборную Португалии.

Как сообщает Football Italia, португалец планирует принять участие в ноябрьских матчах сборной, где они сыграют против Италии и Польши в Лиге Наций.

Напомним, что последний раз Роналду одевал футболку сборной на ЧМ-2018, где Португалия вылетела в 1/8 финала от Уругвая.

Роналду является лучшим бомбардиром среди европейских сборных. Он отметился 85 голами в 154 играх.

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Комментарии

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Джамбон

это вам не мессе который сборную топит ради амбиций, ебучий карлик

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Фанат РМ

Конечно это не воинственный Месси,это слабозадый пидор Роналду

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Джамбон

Да без него зборная лучше играет,ну разве шо в запас

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РМ

Кому он нужен, пидор мокрожопый!

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Вахтанг

ебал тебя через табурет лох слышиш меня э

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Фанат РМ

Как же ты смешон ДЫРЯВЫЙ,у тебя там ебалка не отсохла?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Это правда! Как только отсижу за изнасилование, сразу и вернусь!

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