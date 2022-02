Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду плюнул в партнера по команде форварда Антони Элангу послед завершения матча 25-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Возможно, португалец не стремился попасть в одноклубника, а просто сплюнул из-за неудачного результата, а слюна случайно попала в Элангу.

