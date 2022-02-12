Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду плюнул в партнера по команде форварда Антони Элангу послед завершения матча 25-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Возможно, португалец не стремился попасть в одноклубника, а просто сплюнул из-за неудачного результата, а слюна случайно попала в Элангу.

Cristiano Ronaldo appears to spit on Anthony Elanga after Man Utd draw with Southamptonhttps://t.co/qDZamGux0d — Express Sport (@DExpress_Sport) February 12, 2022

Напомним, что Роналду не может забить гол на протяжении шесть матчей подряд.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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