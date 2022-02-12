Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуантони эланга

Роналду плюнул в партнера по команде после матча с "Саутгемптоном" (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду плюнул в партнера по команде форварда Антони Элангу послед завершения матча 25-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном".

Возможно, португалец не стремился попасть в одноклубника, а просто сплюнул из-за неудачного результата, а слюна случайно попала в Элангу.

Напомним, что Роналду не может забить гол на протяжении шесть матчей подряд.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сигурдссон сравнил Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

Именно за это гелевую тварь любят его почитатели... Второгодник знает.. Потому как сам такой...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" уничтожил "Норвич" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов