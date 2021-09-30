Роналду побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Нападающий Криштиану Роналду забил самый поздний победный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, сообщает Mister Chip.
С показателем 94 минуты и 13 секунд звёздный португалец побил клубный рекорд, ранее принадлежавший Уле Гуннару Сульшеру.
Норвежец отличился в финале ЛЧ против "Баварии" (2:1) в 1999 году, когда на секундомере было 92 минуты и 17 секунд.
Что касается гола Роналду, то он принёс "МЮ" победу над "Вильярреалом" (2:1) в среду вечером.
Не пропустите: Роналду улучшил собственный рекорд в Лиге Чемпионов по числу победных голов. | http://soccernews.ru
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