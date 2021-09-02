Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

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Роналду побил мировой рекорд по голам за сборнуюФото: твиттер сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в игре отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

Эти голы стали для 36-летнего португальца 110-м и 111-м в составе национальной команды.

Таким образом, Роналду стал рекордсменом по голам за сборные, обойдя экс-игрока сборной Ирана Али Даеи, на счету которого было 109 голов.

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