Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

Фото: твиттер сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в игре отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

Эти голы стали для 36-летнего португальца 110-м и 111-м в составе национальной команды.

Таким образом, Роналду стал рекордсменом по голам за сборные, обойдя экс-игрока сборной Ирана Али Даеи, на счету которого было 109 голов.

Читайте также: Роналду ударил игрока сборной Ирландии. | http://soccernews.ru