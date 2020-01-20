Роналду побил рекорд 15-летней давности
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым игроком туринского клуба за 15 лет, который отметился голом в семи матчах чемпионата Италии подряд.
Португалец отличился в матче 20-го тура Серии А с "Пармой" (сейчас счет 1:0, второй тайм), а ранее он забивал в ворота "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе", "Сампдории", "Кальяри" и "Ромы".
Стоит отметить, что предыдущим игроком "Ювентуса", который забивал в семи матчах Серии А подряд, был французский форвард Давид Трезеге, который в 2005 году отличился в девяти матчах подряд.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|Брешия
|20
|15
|19
|Дженоа
|20
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12