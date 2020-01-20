Роналду побил рекорд 15-летней давности

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Роналду побил рекорд 15-летней давности

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым игроком туринского клуба за 15 лет, который отметился голом в семи матчах чемпионата Италии подряд.

Португалец отличился в матче 20-го тура Серии А с "Пармой" (сейчас счет 1:0, второй тайм), а ранее он забивал в ворота "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе", "Сампдории", "Кальяри" и "Ромы".

Стоит отметить, что предыдущим игроком "Ювентуса", который забивал в семи матчах Серии А подряд, был французский форвард Давид Трезеге, который в 2005 году отличился в девяти матчах подряд.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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