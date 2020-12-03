Роналду побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов

Форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покорился очередной рекорд в Лиге Чемпионов.

Звёздный португалец превзошёл достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси по числу голов в домашних матчах самого престижного еврокубка.

Аргентинец отличился 70 раз на "Камп Ноу" в играх ЛЧ. В активе Роналду теперь 71 забитый мяч во встречах турнира на своём поле.

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