Роналду побил рекорд Шевченко на чемпионатах Европы

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Роналду побил рекорд Шевченко на чемпионатах Европы

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сделал дубль в матче чемпионата Европы.

Роналду забил два гола в матче с командой Венгрии (3:0) в возрасте 36 лет и 130 дней. По этому показателю Роналду превзошел рекорд легендарного украинского форварда Андрея Шевченко, который в 2012 году сделал дубль в возрасте 35 лет и 256 дней.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11 голами.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком матча Венгрия – Португалия. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Да она ясновидящая!Лесновски,тебя даже женщина пенсионного возраста уделала.Не надоело ещё выставлять себя на посмешище?Хе-хе...

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lesnovsky

О, как!!!... То, что гелевый пенсионного возраста - это понятно... Но то, что он женщина - теперь буду знать.... Да, кстати, у тебя что, руки трясутся после перепоя, что ты одно и тоже два раза пишешь???... Попей кока-колы - пройдет.... Или просто воды - она тоже выйдет... Хе-хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Да она ясновидящая!Лесновски,тебя даже женщина пенсионного возраста уделала.Не надоело ещё выставлять себя на посмешище?Хе-хе...

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