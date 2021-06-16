Роналду побил рекорд Шевченко на чемпионатах Европы

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сделал дубль в матче чемпионата Европы.

Роналду забил два гола в матче с командой Венгрии (3:0) в возрасте 36 лет и 130 дней. По этому показателю Роналду превзошел рекорд легендарного украинского форварда Андрея Шевченко, который в 2012 году сделал дубль в возрасте 35 лет и 256 дней.

Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11 голами.

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