Роналду побил рекорд Шевченко на чемпионатах Европы
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным в истории футболистом, который сделал дубль в матче чемпионата Европы.
Роналду забил два гола в матче с командой Венгрии (3:0) в возрасте 36 лет и 130 дней. По этому показателю Роналду превзошел рекорд легендарного украинского форварда Андрея Шевченко, который в 2012 году сделал дубль в возрасте 35 лет и 256 дней.
Напомним, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11 голами.
Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком матча Венгрия – Португалия. | http://soccernews.ru
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