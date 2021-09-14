Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился в инстаграме к болельщикам команды.

"Мы уже настроены на матч Лиги Чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный приём, который они оказали мне и ребятам на "Олд Траффорд". Потрясающая химия и потрясающая поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение!" - написал 36-летний португалец.

В субботу Роналду впервые сыграл за "МЮ" после возвращения и оформил дубль в матче с "Ньюкаслом" (4:1).

Сегодня "красные дьяволы" встретятся со швейцарским "Янг Бойз" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Хабиб ярко отреагировал на феерический дебют Роналду за "МЮ". | http://soccernews.ru