Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед"

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Роналду поблагодарил болельщиков "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к фанатам своей команды.

"Вместе мы сильнее! Спасибо вам всем за поддержку", - написал 36-летний футболист в инстаграме.

Звёздный португалец вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Он перешёл в английский клуб из "Ювентуса" за 15+8 миллионов евро.

В составе "красных дьяволов" Роналду забил 4 гола в 3 матчах.

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