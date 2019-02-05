Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает о поздравлениях болельщиков с днем рождения. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, футболист перешел в туринский клуб летом 2018 года из "Реала".

"Я очень рад, что отмечаю этот праздник здесь. Я счастлив быть в Италии. Я благодарен всем болельщикам за поздравления. Сейчас у меня отличные времена. Я счастлив в "Ювентусе и рад играть в Серии А. Турин - прекрасный и тихий город. Моя семья и дети счастливы, а значит я тоже", - сказал Роналду журналист Джанлука Ди Марцио.

Сегодня, 5 февраля, Роналду празднует свой 34-й день рождения.

В нынешнем сезоне он участвовал в 22 играх за "Юве", в которых отметился 17 голами и 7 ассистами.

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