Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пообщался с журналистами после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Боруссией" (3:1), в котором он оформил дубль.

"Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле? Удивляет мнение болельщиков обо мне. Рад, что провел 400-й матч за "Реал". Не знаю, сколько забил голов. Наверное, об этом лучше спросить тех, кто говорит обо мне. Когда предоставляется возможность забить, я делаю это. Но играю в футбол и иногда мои удары отражают вратари и штанги", - отметил португалец.

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