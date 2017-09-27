Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"

Теги криштиану роналдуреал мадридборуссия дортмунд

Роналду: "Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле?"Нападающий "Реала" Криштиану Роналду пообщался с журналистами после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Боруссией" (3:1), в котором он оформил дубль.

"Почему я должен в каждом матче доказывать, кем являюсь на самом деле? Удивляет мнение болельщиков обо мне. Рад, что провел 400-й матч за "Реал". Не знаю, сколько забил голов. Наверное, об этом лучше спросить тех, кто говорит обо мне. Когда предоставляется возможность забить, я делаю это. Но играю в футбол и иногда мои удары отражают вратари и штанги", - отметил португалец.

Читайте:  Роналду вышел на третье место по количеству матчей в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru

комментарии
Павел

Иногда)

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Николай

Потому что это сжигает тебя изнутри - чудовищный комплекс неполноценности и страха быть несостоятельным. Это тебе любой психолог скажет, парень. Именно благодаря этому ты стал выдающимся бомбардиром. Тот же Месси просто влюблён в мяч, чтобы была прослойка между ним и другими людьми. Так ему спокойнее, так он чувствует себя защищённым. У каждого свои причины, у тебя эта.

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Александр

Хорошо сказал! Есть ощущение что Роналдо потихоньку становится чужим в реале и ему постоянно необходимо доказывать себе что он там главный лидер.

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