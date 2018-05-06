Роналду поддержал Фергюсона

Форвард "Реала" Криштиану Роналду выразил слова поддержки Алексу Фергюсону.

"Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!" - написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, что Роналду выступал под руководством Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

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