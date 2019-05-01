Роналду поддержал Касильяса, который сегодня перенес инфаркт

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме написал слова поддержки своему бывшему партнеру по "Реалу" Икеру Касильясу, который сегодня перенес инфаркт.

"Побольше сил тебе. Надеюсь, скоро ты поправишься", - написал португалец.

Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо после тренировки. Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.

Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.

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