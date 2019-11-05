Роналду поддержал сломавшего ногу Андре Гомеша

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Роналду поддержал сломавшего ногу Андре Гомеша

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не оставил без внимания серьезную травму, которую получил хавбек "Эвертона" и его партнер по сборной Португалии Андре Гомеш.

"Скорейшего восстановления. Хочу пожелать тебе вернуться еще сильнее. Обнимаю", - написал португалец в инстаграме.

Напомним, что Гомеш сломал ногу в игре против "Тоттенхэма" и уже перенес операцию.

В этом сезоне на счету Гомеша 9 сыгранных матчей во всех турнирах.

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