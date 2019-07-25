Роналду поддержал травмированного Асенсио

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Роналду поддержал травмированного Асенсио

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил поддержку бывшему партнёру по команде Марко Асенсио.

Напомним, что игрок "Реала" получил серьёзную травму колена и будет вынужден пропустить 8-9 месяцев.

"Много сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления", - написал звёздный португалец в инстаграме.

Стоит отметить, что Роналду и Асенсио вместе играли за "Реал" с 2016 по 2018 год.

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