Роналду поддерживает связь с президентом "Реала" на протяжении нескольких месяцев

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Роналду поддерживает связь с президентом "Реала" на протяжении нескольких месяцевПоявилась информация о характере отношений между форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду и Флорентино Пересом, который занимает должность президента мадридского "Реала".

Как сообщалось ранее, между ними недавно состоялась встреча в Турине. Подробности беседы не сообщаются.

Marca заявляет, что Роналду и Перес поддерживают связь уже несколько месяцев. СМИ говорили об ухудшении отношений между футболистом и функционером после ухода  Криштиану из "Реала" в 2018 году. Но после этого Роналду был замечен на матче "королевского клуба" против "Барселоны". Отмечается, что после этого отношения наладились. Как сообщает источник, встреча в Турине была похожа на встречу "старых приятелей".

Напомним, что португалец был частью "Реала" с 2009 по 2018 год. В составе испанского гранда 35-летний футболист выиграл четыре "Золотых мяча".

Читать по теме: Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине | http://soccernews.ru
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