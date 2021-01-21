Роналду поддерживает связь с президентом "Реала" на протяжении нескольких месяцев

Появилась информация о характере отношений между форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду и Флорентино Пересом, который занимает должность президента мадридского "Реала".

Как сообщалось ранее, между ними недавно состоялась встреча в Турине. Подробности беседы не сообщаются.

Marca заявляет, что Роналду и Перес поддерживают связь уже несколько месяцев. СМИ говорили об ухудшении отношений между футболистом и функционером после ухода Криштиану из "Реала" в 2018 году. Но после этого Роналду был замечен на матче "королевского клуба" против "Барселоны". Отмечается, что после этого отношения наладились. Как сообщает источник, встреча в Турине была похожа на встречу "старых приятелей".