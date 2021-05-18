Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде

Теги криштиану роналдуэрлинг холандкилиан мбаппе

Роналду поделился мнением о Мбаппе и ХоландеФото: твиттер Роналду/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своим мнением об Эрлинге Холанде из дортмундской "Боруссии" и Килиане Мбаппе из "ПСЖ".

– Кого из них вы выбираете – Мбаппе или Холанда?

– Сложно выбрать одного игрока и сказать, что именно он станет лучшим. Однако, как я считаю, будет интересно следить за игрой футболистов нового поколения. Таких, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые стремятся к вершине.

Некоторые игроки могут провести один-два отличных сезона. По-настоящему сильные футболисты – это те, кому удается делать это сезон за сезоном. А это нелегко.

Это требует большого труда и настоящей самоотдачи, – заявил Роналду на мероприятии, где его презентовали как амбассадора LiveScore.

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