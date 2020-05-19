Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в твиттере фотографию после первой тренировки и поделился эмоциями и мыслями.
Напомним, футболисты долгое время занимались дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавиурса. Недавно Роналду вернулся в Италию и, спустя 2 недели карантина, смог приступить к тренировкам с командой.
When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2020
"Когда мы становимся терпеливыми и последовательными, мы находим способ преодолеть трудности", - написал футболист.
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