Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в твиттере фотографию после первой тренировки и поделился эмоциями и мыслями.

Напомним, футболисты долгое время занимались дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавиурса. Недавно Роналду вернулся в Италию и, спустя 2 недели карантина, смог приступить к тренировкам с командой.

When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X