Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в твиттере фотографию после первой тренировки и поделился эмоциями и мыслями.

Напомним, футболисты долгое время занимались дома по индивидуальным программам из-за пандемии коронавиурса. Недавно Роналду вернулся в Италию и, спустя 2 недели карантина, смог приступить к тренировкам с командой.

When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2020

"Когда мы становимся терпеливыми и последовательными, мы находим способ преодолеть трудности", - написал футболист.

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