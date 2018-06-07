Роналду поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оценил перспективы своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

"Мы осознаём, что не являемся фаворитами. Нужно быть реалистами, но в футболе нет ничего невозможного. Мы должны идти от матча к матчу. Групповой этап будет очень сложным, впрочем, мы будем действовать также, как и на Евро-2016 - биться до конца и сохранять надежду" - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.

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