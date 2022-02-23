Роналду поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в своем инстаграм поделился ожиданиями от матча против мадридского "Атлетико" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Готовимся к возвращению крупнейшего клубного турнира в мире. Поехали!", - написал Роналду.

Игра между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, что Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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