Роналду поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Юнайтед".

"Нас ожидает сложный поединок. "МЮ" великий клуб с прекрасным тренером, однако я надеюсь на победу своей команды" - приводит слова Роналду твиттер "Ювентуса".

Игра между "МЮ" и "Ювентусом" пройдет завтра на "Олд Траффорд".

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