Роналду поделился ожиданиями от сезона Лиги Чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил надежду, что его команде удастся выиграть в этом сезоне Лигу Чемпионов.

"Все стараются усилиться, чтобы побеждать. Надеюсь, в этот раз турнир выиграет "Ювентус", хотя это очень сложно. Не всегда фаворит становится победителем. Но мы, безусловно, будем стремиться. Надеюсь, этот год станет нашим", - приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с "Аяксом".

34-летний португалец в течение карьеры пять раз выигрывал "ушастого" - однажды в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды с мадридским "Реалом".

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