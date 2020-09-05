Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций

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Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме, посвящённый старту своей национальной команды в групповом этапе Лиги Наций.

"Наша история состоит из достижений и уникальных моментов! Мы начинаем защиту титула Лиги Наций. Для вас, для нас, для всех. Вперёд, Португалия", - написал звёздный форвард.

Напомним, что 5 сентября португальская сборная сыграет с Хорватией в рамках группового этапа Лиги Наций, а спустя три дня - с Швецией.

Сам 35-летний Роналду может пропустить указанные матчи из-за инфекции пальца правой ноги.

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