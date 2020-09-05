Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме, посвящённый старту своей национальной команды в групповом этапе Лиги Наций.
"Наша история состоит из достижений и уникальных моментов! Мы начинаем защиту титула Лиги Наций. Для вас, для нас, для всех. Вперёд, Португалия", - написал звёздный форвард.
Напомним, что 5 сентября португальская сборная сыграет с Хорватией в рамках группового этапа Лиги Наций, а спустя три дня - с Швецией.
Сам 35-летний Роналду может пропустить указанные матчи из-за инфекции пальца правой ноги.
Не пропустите: Тренер сборной Португалии рассказал о состоянии здоровья Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса
-
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"
-
Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса
-
Официально: "Арсенал" повторно арендовал Себальоса
-
Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций
Лента новостей
-
Вернер отказал "Манчестер Сити" ради "Челси"
-
Определён лучший игрок "Рубина" в августе
-
"Вильярреал" подписал голкипера "Реал Сосьедада"
-
Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы
-
Мхитарян оценил уровень Серии А
-
"Аталанта" арендовала защитника "Ювентуса"
-
ПСЖ выкупил вратаря "Севильи"
-
Новичок "Ливерпуля" Цимикас заразился коронавирусом
-
Павлюченко сравнил Соболева с Краучем
-
Барриос отреагировал на слухи об уходе из "Зенита"
-
Месси пропустил субботнюю тренировку "Барселоны"
-
Экс-защитнику "Реала" выдвинули обвинения в распространении детской порнографии
-
"Лидс" нацелился на полузащитника "Барселоны"
-
В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса
-
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"
-
Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций
-
Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус
-
"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров
-
Манчини из-за плохого зрения не поставил Кьеллини в стартовый состав на матч Италия - Босния
-
Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Депая
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4