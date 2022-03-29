Роналду поделился ожиданиями от стыка с Северной Македонией

Фото соцсети Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в преддверии финального стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии.

"Я призываю болельщиков устроить ад на стадионе. Мы должны показать нашу страсть, силу и единение вокруг цели попасть на чемпионат мира. Для нас эта игра - вопрос жизни и смерти. Выиграть этот матч - это ответственность. Они уже удивляли соперников, но я думаю, что нас они не удивят", - приводит слова форварда O Jogo.

Напомним, что Португалия примет Северную Македонию сегодня, 29 марта, в 21:45 по московскому времени.

Победитель этого противостояния получит путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре.

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