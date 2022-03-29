Роналду поделился ожиданиями от стыка с Северной Македонией
Фото соцсети Криштиану Роналду
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в преддверии финального стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии.
"Я призываю болельщиков устроить ад на стадионе. Мы должны показать нашу страсть, силу и единение вокруг цели попасть на чемпионат мира. Для нас эта игра - вопрос жизни и смерти. Выиграть этот матч - это ответственность. Они уже удивляли соперников, но я думаю, что нас они не удивят", - приводит слова форварда O Jogo.
Напомним, что Португалия примет Северную Македонию сегодня, 29 марта, в 21:45 по московскому времени.
Победитель этого противостояния получит путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре.
Не пропустите: Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. | http://soccernews.ru
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|10
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|Венгрия
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|10
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|9
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|9
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|Чехия
|10
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|Азербайджан
|10
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|6
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|О
|1
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|19
|3
|Уэльс
|10
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|15
|5
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|2
|Группа E
|М
|О
|1
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|10
|20
|3
|Черногория
|10
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|13
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|10
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|М
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|Словакия
|10
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