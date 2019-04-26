Роналду поделился трогательным фото со своими дочерьми
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере опубликовал совместную фотографию со своими дочками.
"Мои принцессы", - подписал фотографию Роналду.
As minhas princesas pic.twitter.com/me1xovWXhm— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 26 апреля 2019 г.
Напомним, что 2-летняя Ева родилась от суррогатной матери, а 1-летнюю Алану Мартину подарила форварду его подруга Джорджина Родригес.
Также у 34-летнего Роналду есть два сына: 9-летний Криштиану-младший и 2-летний Матео.
В этом сезоне португалец провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 10 передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|Интер Милан
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|4
|Милан
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|Аталанта
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|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
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|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
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|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14