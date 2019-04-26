Роналду поделился трогательным фото со своими дочерьми

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Роналду поделился трогательным фото со своими дочерьми

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере опубликовал совместную фотографию со своими дочками.

"Мои принцессы", - подписал фотографию Роналду.

Напомним, что 2-летняя Ева родилась от суррогатной матери, а 1-летнюю Алану Мартину подарила форварду его подруга Джорджина Родригес.

Также у 34-летнего Роналду есть два сына: 9-летний Криштиану-младший и 2-летний Матео.

В этом сезоне португалец провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 10 передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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