Роналду поделился видео красивого гола с тренировки

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил видео своего гола на тренировке.

"Тренировка до совершенства с Карло Пинсольо. Чувствую себя более сильным", - подписал видео португалец.

Отметим, что Пинсольо - третий вратарь "старой синьоры".

В этом сезоне на счету Роналду 25 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах.

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