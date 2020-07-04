Роналду поделился впечатлениями после победного матча "Ювентуса" с "Торино"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после разгромного матча 30-го тура Серии А с "Торино" (4:1).

"Важно только то, что команда победила. Нам нужно идти вперед и побеждать "Милан". Мне нужен был гол со штрафного, чтобы стать увереннее. Неважно, кто забивает, главное - победа. Побеждать важно, но правда в том, что мы играем хорошо - как я с Дибалой, так и все команда", - цитирует 35-летнего португальца Sky Sport Italia.

Напомним, Роналду набрал 30 очков по системе "гол-пас" в 26 матчах Серии А в этом сезоне.

После 30 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 75 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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