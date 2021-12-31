Роналду поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Юнайтед"

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Роналду поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 132-й мяч в составе "красных дьяволов".

Португалец вышел на 14-е место в истории клуба по числу голов, опередив Томми Тейлора (131).

Теперь звёздный нападающий будет догонять Дэвида Херда (145), Стэна Пирсона (148) и Руда ван Нистелроя (150).

Лучшим бомбардиром "МЮ" является Уэйн Руни, поразивший ворота соперников 253 раза.

Не пропустите: Роналду обогнал Сульшера по голам в АПЛ. | http://soccernews.ru
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