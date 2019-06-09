Роналду поднялся на пятое место по количеству игр за сборную среди европейских игроков

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду с первых минут играет в финале Лиги Наций против Нидерландов.

Как сообщает Stats Foot, Роналду проводит 158-й матч за сборную. Таким образом, португалец поднялся на пятое место по числу матчей за сборную среди европейских футболистов.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей);

2. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьев (Латвия, оба – 167 матчей);

4. Серхио Рамос (Испания, 164 матча);

5. Криштиану Роналду (Португалия, 158 матчей);

6. Мартин Рейм (Эстония, 157 матчей).

Читайте также: Роналду - самый дорогой игрок Серии А по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru