Роналду поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров европейских сборных

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Роналду поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Новой Зеландии.

Как сообщает ESPN, это 75-й гол Роналду в футболке португальской сборной. Таким образом, Роналду вышел на вторую позиции в списке лучших бомбардиров европейских сборных.

Напомним, что лучшим бомбардиром является форвард сборной Венгрии Ференц Пушкаш, на счету которого 84 гола.

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