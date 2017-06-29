Роналду подтвердил, что у него родились близнецы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил информацию о том, что у него родились близнецы. Об этом он заявил после поражения команды в полуфинале Кубка Конфедераций от Чили (0:0, 0:3 по пенальти).

Ранее СМИ сообщали о том, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту двух малышей, но сам игрок "Реала" информацию подтвердил лишь сейчас.

"Я был в расположении национальной команды, как и всегда, телом и душой, несмотря на то, что знал о рождении двух сыновей. К сожалению, мы не смогли добиться своей цели, но я уверен: мы продолжим радовать португальских болельщиков. Президент федерации и тренерский штаб проявили понимание, и я этого не забуду. Я счастлив, что наконец смогу впервые увидеть своих детей", – написал он.

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