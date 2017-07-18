Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду подтвердил информацию о том, что он в четвертый раз станет отцом.

Как информирует ElBernabeu, находясь в отпуске на Ибице, португальский бомбардир сообщил, что его подруга Джорджина Родригес в скором времени родит ему очередного отпрыска. При этом у пары это будет лишь первый совместный ребенок.

Напомним, Роналду не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. | soccernews.ru