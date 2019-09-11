Роналду подвел итоги победного матча сборной Португалии с Литвой

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Роналду подвел итоги победного матча сборной Португалии с Литвой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что думает о матче отбора на Евро-2020 с Литвой (5:1).

Нападающий забил четыре гола в этой игре.

"Я отлично провел время, у команды тоже все было хорошо. Очень счастлив и наслаждаюсь этим не потому, что забил голы, а из-за высокого уровня, который команда показывает в последние годы.

Самым сложным матчем была игра с Сербией. Сегодня важно было продолжить победную серию", - сказал Роналду.

Сборная Португалии набрала 8 очков и расположилась на 2-м месте в группе B.

11 октября сборная Португалии встретится с Люксембургом в рамках 7-го тура отборочного раунда на Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

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