Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса"

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Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался об итогах минувшего сезона.

"Сезон закончился для нас намного позже обычного, но все равно раньше, чем мы ожидали. Настало время все осмыслить, проанализировать взлеты и падения, ведь критическое мышление - единственный путь к тому, чтобы стать лучше. Такой большой клуб, как "Ювентус", должен всегда мыслить и работать так, как делают это лучшие в мире. Тогда можно называть себя одним из лучших и самых больших клубов мира.

Очередное чемпионство в столь трудный год стало предметом нашей гордости. Лично я забил 37 голов за клуб и 11 за сборную Португалии и благодаря этому смотрю в будущее с желанием становиться все лучше и лучше с каждым годом. Однако болельщики требуют от нас большего, ожидают от нас большего. И нам необходимо проявить себя, нужно соответствовать самым высоким ожиданиям.

Пусть этот короткий перерыв поможет нам всем принять лучшие решения касательно будущего и вернуться более сильными, более нацеленными на успех, чем когда-либо прежде", - сказал Роналду.

Напомним, что вчера "Лион" выбил туринский клуб из 1/8 финала Лиги Чемпионов, после чего Маурицио Сарри был отправлен в отставку.

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