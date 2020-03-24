Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи

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Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, что он находится в прекрасной физической форме. Футболист сфотографировался с обнаженным торсом в кругу семьи.

Фотографию опубликовала сестра форварда Катя Авейру в своем Instagram. Также на фото присутствуют: Родриго Перейра Авейру, Алисия Авейру, Элеонор Кайрес и Эльма Авейру.

"Семья продолжает бороться вместе и дома, заботясь о теле и разуме!" — написала Катя.

Напомним, что Роналду в данный момент находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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