Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, что он находится в прекрасной физической форме. Футболист сфотографировался с обнаженным торсом в кругу семьи.
Фотографию опубликовала сестра форварда Катя Авейру в своем Instagram. Также на фото присутствуют: Родриго Перейра Авейру, Алисия Авейру, Элеонор Кайрес и Эльма Авейру.
"Семья продолжает бороться вместе и дома, заботясь о теле и разуме!" — написала Катя.
Напомним, что Роналду в данный момент находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16