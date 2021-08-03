Роналду похвастался роскошным автомобилем за 400 тысяч евро (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался автомобилем Brabus G800 Widestar, который стоит около 400 тысяч евро.

"Хорошей недели", - написал португалец в своем инстаграме.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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