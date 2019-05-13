Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом

Теги ювентусромакриштиану роналдуалессандро флоренци

Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом

Во время матча 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" произошёл конфликт между Криштиану Роналду и Алессандро Флоренци.

В ходе словесной перепалки звёздный португалец жестом показал итальянцу, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост, сказав: "Ты слишком мал, чтобы говорить".

В итоге футболисты даже обнялись, но Флоренци обиду затаил. Отомстить игрок "Ромы" смог на 79-й минуте, отправив в ворота "Ювентуса" гол, который стал победным.

Не пропустите: "Рома" одержала победу над "Ювентусом" и вернулась в еврокубковую зону. | http://soccernews.ru
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