Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом
Во время матча 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" произошёл конфликт между Криштиану Роналду и Алессандро Флоренци.
В ходе словесной перепалки звёздный португалец жестом показал итальянцу, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост, сказав: "Ты слишком мал, чтобы говорить".
Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus #SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 12 мая 2019 г.
В итоге футболисты даже обнялись, но Флоренци обиду затаил. Отомстить игрок "Ромы" смог на 79-й минуте, отправив в ворота "Ювентуса" гол, который стал победным.
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"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15