Роналду поиздевался над Флоренци. Игрок "Ромы" ответил победным голом

Во время матча 37-го тура Серии А между "Ромой" и "Ювентусом" произошёл конфликт между Криштиану Роналду и Алессандро Флоренци.

В ходе словесной перепалки звёздный португалец жестом показал итальянцу, чтобы тот замолчал, и издевательски указал на его небольшой рост, сказав: "Ты слишком мал, чтобы говорить".

Cristiano Ronaldo mocks Alessandro Florenzi’s height during AS Roma v Juventus #SerieApic.twitter.com/enpQ9tavSt — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 12 мая 2019 г.

В итоге футболисты даже обнялись, но Флоренци обиду затаил. Отомстить игрок "Ромы" смог на 79-й минуте, отправив в ворота "Ювентуса" гол, который стал победным.

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