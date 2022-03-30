Роналду пока не определился с клубом на следующий сезон

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пока не определился со своим будущим, сообщает ESPN.

По сведениям истоника, футболист не исключает возможности перехода в другой клуб. Контракт игрока с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

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