Роналду показал 7 любимых упражнений для поддержания формы

3 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду показал 7 любимых упражнений для поддержания формы

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в рамках совместного проекта с сетью клубов здоровья Crunch продемонстрировал, как можно эффективно тренироваться дома.

Звёздный португалец показал семь простых упражнений, которые ему нравятся и помогают держать себя в форме.

Семиступенчатая тренировка от пятикратного обладателя "Золотого мяча" опубликована в инстаграме.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Девушка Роналду объявила о проведении благотворительного аукциона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Главное это нырки....

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

.По-детски и некреативно... Взрослей...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для Лео?Безусловно ...

Ответить

главное

"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов