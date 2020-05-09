Роналду показал 7 любимых упражнений для поддержания формы

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в рамках совместного проекта с сетью клубов здоровья Crunch продемонстрировал, как можно эффективно тренироваться дома.

Звёздный португалец показал семь простых упражнений, которые ему нравятся и помогают держать себя в форме.

Семиступенчатая тренировка от пятикратного обладателя "Золотого мяча" опубликована в инстаграме.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

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