Роналду показал, чем он с семьей занимается в отпуске

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Роналду показал, чем он с семьей занимается в отпуске
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе с семьей занимается в тренажерном зале во время отпуска.

Видеофрагмент занятия форвард выложил своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turim

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что в данный момент в Серии А перерыв, который продлится до 19 января.

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

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