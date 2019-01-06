Роналду показал, чем он с семьей занимается в отпуске



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе с семьей занимается в тренажерном зале во время отпуска.

Видеофрагмент занятия форвард выложил своем Instagram.

Напомним, что в данный момент в Серии А перерыв, который продлится до 19 января.

В нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

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