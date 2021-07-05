Роналду показал фото из сауны

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Роналду показал фото из сауны

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду находится в отпуске.

36-летний футболист показал, как отдыхал в сауне. Фото доступно в сторис его инстаграма.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Португальцы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, уступив минимально Бельгии (0:1).

Не пропустите: Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я такой. Я очень красивый, а без трусов я вообще сногшибательный! Бадр без ума от меня. Следующая фотка моя, будет сидящим на унитазе, чтоб все насладились моим прессом когда я какаю!

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