Роналду показал фото из сауны

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду находится в отпуске.

36-летний футболист показал, как отдыхал в сауне. Фото доступно в сторис его инстаграма.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, за три сезона он сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Португальцы вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, уступив минимально Бельгии (0:1).

Не пропустите: Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020. | http://soccernews.ru