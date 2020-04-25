Роналду показал фото силовой тренировки

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Роналду показал фото силовой тренировки

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме фото своей тренировки.

На снимке звёздный португалец качает ноги с помощью гантелей.

"Будьте сильными, парни! Поехали", - написал 35-летний футболист в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep strong guys! Lets go! ‍♂️ #stayactive

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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