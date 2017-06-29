Роналду показал фото своих новорожденных детей

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он показал своих новорожденных детей.

Близнецы получили имена Ева и Матеу.

Фото: Роналду с детьми.

По некоторым данным, они, также как и первый сын Роналду, появились на свет благодаря суррогатной матери.

Не пропустите: Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru