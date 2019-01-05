Роналду показал фотографии в именных трусах

1 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду показал фотографии в именных трусах

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал интересные фото в соцсети.

Футболист опубликовал снимки в своем инстаграме. На фото игрок позирует в именных трусах.

"Без фильтров", - подписал свой пост Криштиану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem filtro

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее португалец стал лучшим футболистом прошлого года по версии Globe Soccer Award.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, в своих трусах я выгляжу бесподобно. А без трусов , мне вообще равных нет, если не верите, спросите у Барда Хари!

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