Роналду показал фотографии в именных трусах

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал интересные фото в соцсети.

Футболист опубликовал снимки в своем инстаграме. На фото игрок позирует в именных трусах.

"Без фильтров", - подписал свой пост Криштиану.

Ранее португалец стал лучшим футболистом прошлого года по версии Globe Soccer Award.

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