Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми покатался на лошадях и велосипедах.
"Воскресенье с семьей", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив фотоотчет с прогулки.
Напомним, что у 34-летнего Роналду четверо детей. Криштиану-младший, Ева и Матеу были рождены от суррогатных матерей. Алану Мартину футболисту родила Родригес.
В нынешнем сезоне португалец провел за "Ювентус" три матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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