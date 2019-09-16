Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду показал, как он активно отдыхает с семьей в выходной
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и детьми покатался на лошадях и велосипедах.

"Воскресенье с семьей", - написал Роналду в своем Instagram, прикрепив фотоотчет с прогулки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo em família ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что у 34-летнего Роналду четверо детей. Криштиану-младший, Ева и Матеу были рождены от суррогатных матерей. Алану Мартину футболисту родила Родригес.

В нынешнем сезоне португалец провел за "Ювентус" три матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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