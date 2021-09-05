Роналду показал, как он вместе с семьей отдыхает в Манчестере (фото)

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Роналду показал, как он вместе с семьей отдыхает в Манчестере (фото)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" португальский нападающий Криштиану Роналду показал, как он проводит время с семьей в Англии.

"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца?" - написал футболист в своем инстаграме.

Напомним, что 36-летний Роналду в летнее трансферное окно перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Форвард заключил с английским клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

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