Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, как он восстанавливается в ледяной ванне.
"Ледяное восстановление", - написал форвард в своем Twitter.
Ice recovery pic.twitter.com/6lq1FjrmA6— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 17, 2020
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду станет обладателем Золотой визы в ОАЭ. | http://soccernews.ru
главное
-
В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
-
Ребров рассказал подробности перехода Дзюбы из "Спартака" в "Зенит"
-
Кокорин дебютировал за "Сочи" и совершил два голевых действия за 10 минут
-
"Локомотив" выбирает между двумя форвардами
-
СМИ: "Барселона" потратила миллион евро на улучшение репутации Бартомеу, а также критику Месси и других легенд
Лента новостей
-
Клопп оценил шансы Александер-Арнольда выиграть "Золотой мяч"
-
Владелец "Сочи" оценил дебют Кокорина
-
Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
-
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года
-
1
"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России
-
Чорлука включил Гильерме и Бэйла в свою команду мечты
-
"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
1
Венгер высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков
-
Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!
-
2
В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара
-
"Первый канал" покажет матч "Реал" - "Барселона" 1 марта
-
Колесниченко рассказал, почему ему не удалось перейти в ЦСКА
-
Ребров рассказал подробности перехода Дзюбы из "Спартака" в "Зенит"
-
Кокорин сможет сыграть против "Зенита"
-
Артета поссорился с хавбеком "Арсенала"
-
Вратарь "Спартака" Ребров рассказал, где завершит карьеру
-
Гвардиола и Стерлинг определились со своим будущим в "Манчестер Сити"
-
Дубль Кокорина принёс "Сочи" волевую победу в контрольной игре с "Динамо"
-
"Зенит" в товарищеском матче переиграл "Кайрат"
-
1
"Барселона" хочет усилиться нападающим "Леганеса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15