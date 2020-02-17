Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок

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Роналду показал, как он восстанавливается после матчей и тренировок
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, как он восстанавливается в ледяной ванне.

"Ледяное восстановление", - написал форвард в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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